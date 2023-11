Nach Hamas-Geiselnahme: Familie Asher endlich wieder vereint

Es beginnt eine schreckliche Zeit für die Familie. Yoni Asher erkennt seine Liebsten auf einem Handy-Video:

"Das ist meine Frau. Das ist meine große Tochter. Lange Haare. Ein pinkes Kleid. Ich bin mir 1000 prozentig sicher." Yoni Asher, Vater von Raz und Aviv

Die Verzweiflung wächst

Er setzt Himmel und Hölle in Bewegung, um an Informationen zu kommen. Jeden Tag wächst die Verzweiflung. " Ich würde alles tun. Sie können mich stattdessen nehmen. Mit mir können sie machen, was sie wollen. Lasst meine Familie in Ruhe ", sagt Yoni Asher.