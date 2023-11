Die israelische Regierung und die islamistische Hamas haben sich auf eine viertägige Feuerpause im abgeriegelten Gazastreifen geeinigt. Sie soll am Donnerstagmorgen beginnen. Zu diesem Deal gehört auch der Austausch von etwa 50 israelischen Geiseln der Hamas gegen rund 150 palästinensische Häftlinge. Wie kommen diese Zahlen zustande? Was sagt das über den Wert von Menschen? Und wie gelingt so ein Deal überhaupt?

Jürgen Chrobog, ehemaliger Staatssekretär im Auswärtigen Amt

Darüber haben wir mit Jürgen Chrobog (FDP) gesprochen. Er war Diplomat und später Staatssekretär im Auswärtigen Amt. Dort leitete er den Krisenstab, der zuständig ist, wenn Deutsche im Ausland entführt werden. Bekannt sind vor allem Chrobogs monatelangen, erfolgreichen Verhandlungen über die Freilassung verschleppter Touristen in Algerien 2003. Zwei Jahre später wurde er im Jemen selbst gekidnappt.

WDR: Rund 50 Geiseln gegen 150 Häftlinge - warum kommt es zu diesem ungleichen Geisel-Deal?

Jürgen Chrobog: Das Ungleichgewicht liegt an der unterschiedlichen Interessenlage beider Seiten. Für die Hamas spielt das Leben ihrer Mitkämpfer nur eine geringe Rolle. Sie haben eine andere Vorstellung von Menschenwürde. Die sagen sich: Unsere Leute in den israelischen Gefängnissen kommen als Märtyrer ohnehin in den Himmel.

Für die Israelis hingegen ist das Leben der Geiseln von großer Bedeutung - vor allem innenpolitisch.

WDR: Werden Frauen, Männern und Kindern bei einem solchen Geisel-Deal unterschiedlich viel Wert beigemessen?

Chrobog: Israelischen Medien zufolge sieht der jetzige Deal vor, dass ausschließlich Minderjährige und Frauen aus der Geiselhaft der Hamas befreit werden. Das spielt emotional eine große Rolle. Babys, Kinder, Mütter - das bewegt die Menschen. Das braucht die israelische Regierung, denn sie steht enorm unter Druck.

Nicht wenige Menschen im Land wünschen sich vor allem, dass zuallererst die Geiseln freikommen. Die Regierung Netanjahu hat aber zugleich auch das Ziel ausgegeben, die Hamas zu zerstören. Die Wege zu diesen Zielen sind zum Teil konträr.