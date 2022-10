Iran-Proteste: Deutschland will EU-Sanktionen

Die Proteste weiteten sich am Montag währenddessen unter anderem auf die Universität in der zentraliranischen Stadt Isfahan aus, wie u.a. ARD-Journalistin Amiri twitterte.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Erste Reaktion der iranischen Führung

Ali Khamenei äußerte sich am Montag erstmals zum Fall Amini.

Irans oberster Führer hat die jüngsten Unruhen im Land als Verschwörungsoperation der USA, Israels und der " iranischen Verräter im Ausland " dargestellt. " Eine junge Frau ist ums Leben gekommen und das war sehr bitter und bedauerlich ", sagte Ali Chamenei am Montag in seiner ersten Reaktion zum Fall der gestorbenen Mahsa Amini und den anhaltenden Protesten. Es sei aber weder normal noch akzeptabel, aus diesem Grund Korane, Moscheen, Autos und Banken zu verbrennen und den Frauen die Schleier vom Kopf zu reißen.

Bereits 133 Tote bei Protesten in Iran

Das seit der Revolution von 1979 islamistisch regierte Land erlebt eine selten dagewesene Protestwelle, seit die 22-jährigen Mahsa Amini in Polizeigewahrsam starb. Amini war am 13. September in Teheran festgenommen worden, weil sie gegen die Regeln zum Tragen eines Kopftuchs verstoßen hatte. Drei Tage später starb sie in einem Krankenhaus, nachdem sie ins Koma gefallen war. Laut der in Norwegen ansässigen Organisation "Menschenrechte in Iran" sind bei den Protesten bislang 133 Menschen ums Leben gekommen.