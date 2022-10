Tausende demonstrieren in NRW für Frauenrechte im Iran

Demos auch in Köln und Aachen

Demonstrationszug in Düsseldorf

In Nordrhein-Westfalen gehen am Samstag ebenfalls tausende Menschen auf die Straße und demonstrieren gegen die eskalierende Gewalt und für Frauenrechte im Iran. Allein in Düsseldorf meldete die Polizei 6.500 Teilnehmer. Insgesamt waren weltweit in mehr als 100 Städten Aktionen geplant, in NRW laufen unter anderem noch Demonstrationen in Köln und Aachen.