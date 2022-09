Proteste nach Tod der Iranerin Mahsa Amini

Gilda Sahebi

Die deutsche Journalistin Gilda Sahebi, die aus dem Iran stammt, weiß um die Bedeutung dieser Aktionen: " Das Kopftuch ist das Zeichen von der Unterdrückung, die Frauen dort strukturell erfahren. Als Frau kannst du nicht leben, wie du möchtest ", sagte sie dem WDR .

Die in New York lebende Journalistin und Frauenrechtlerin Masih Alinejad - wie Sahebi gebürtige Iranerin - hat der Tod Aminis tief erschüttert: " Jeden Tag, wenn ich rausgehe, mache ich mich so zurecht, wie ich sein möchte. Aber in meinem Heimatland schauen Frauen in den Spiegel und machen sich so zurecht, wie die Regierung es von ihnen fordert. " Sie sei davon überzeugt, dass Mahsa Amini von der " Kopftuchpolizei " getötet worden ist - " nur weil ein bisschen Haar zu sehen war ".

Klinik löscht Instagram-Post über Hirntod Aminis

Das entspricht einer im Internet kursierenden Version der Geschehnisse, die von der Polizei dementiert wird. Die Unterstellungen seien " grundlos ", sagte der Polizeichef der Hauptstadt, Hussein Rahimi, nach Angaben der Nachrichtenagentur Mehr. Die Polizei sei stets bemüht, dass solche Fälle nicht vorkommen. " Es ist gesetzlich nun mal unsere Aufgabe, Frauen an die Kleidervorschriften zu erinnern ", so der Polizeichef. " Was sie zu Hause tragen ist ihre Sache, aber nicht in der Öffentlichkeit. " Der Frau hätten sie jedoch kein Haar gekrümmt, versicherte Rahimi.

Nach Polizeiangaben war Amini nach ihrer Festnahme durch die Sitten- und Religionspolizei wegen ihres "unislamischen" Outfits auf der Polizeiwache wegen Herzversagens zunächst in Ohnmacht und danach ins Koma gefallen. Die Klinik, in der die 22-Jährige behandelt wurde, hatte nach ihrem Tod in einem inzwischen gelöschten Post bei Instagram geschrieben, dass sie bereits bei der Aufnahme am Dienstag hirntot gewesen sei.

Iranische Regierung unter Druck

Die Polizei und auch die Regierung von Präsident Ebrahim Raisi sind seit dem Tod Aminis und der landesweiten Kritik in Erklärungsnot. Raisi kündigte an, den Fall gründlich zu überprüfen. Ob diese Überprüfung letztlich ein Gericht beschäftigt, bleibt abzuwarten. Das wäre wohl auch nur hilfreich, wenn sich männliche Zeugen finden ließen, die beobachtet haben, dass Amini geschlagen wurde, da Aussagen von Frauen vor Gericht nur die Hälfte wert sind: " Es braucht zwei Frauen, um die Zeugenaussage eines Mannes aufzuwiegen ", erklärt die deutsche Journalistin Sahebi.

Seit der Islamischen Revolution im Jahr 1979 gelten im Iran strenge Kleidungsvorschriften. Insbesondere in den Metropolen und reicheren Vierteln sehen viele Frauen die Regeln inzwischen eher locker - zum Ärger erzkonservativer Politiker. Die Regierung Raisis und Hardliner im Parlament versuchen seit Monaten, die islamischen Gesetze strenger umzusetzen. Die Sittenpolizei setzt die Kleidungsvorschriften teils auch mit Gewalt durch.