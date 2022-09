Projekt Snowflake: Wie Zensurmaßnahmen im Netz umgangen werden können

Auch VPN-Dienste werden immer öfter blockiert

Häufig helfen in solchen Situationen Werkzeuge wie VPN-Dienste (Virtual Privat Network). Sie erlauben in vielen Fällen das Umgehen von Zensurmaßnahmen und Blockaden, indem über eine Verbindung ins Ausland - also indirekt und somit um die Blockaden herum - Dienste wie Twitter oder auch Webseiten angesprochen werden. Durch den "Umweg" bleibt der Zugriff für die Zensurmaßnahmen unsichtbar.

Auf diese Weise lassen sich vergleichsweise einfach und effektiv Zensurmaßnahmen und Blockaden umgehen. Allerdings wissen die autokratischen Regierungen mittlerweile um solche Hilfsmittel - und versuchen, auch diese zu blockieren. Was zwar aufwändig, aber keineswegs unmöglich ist.

"Snowflake" ermöglicht Zugang zum Tor-Netzwerk

Doch es gibt mittlerweile eine effektive Gegenmaßnahme. Eine Erweiterung namens "Snowflake" (Schneeflocke) für den bekannten "Tor-Browser" erlaubt Menschen im Iran ebenfalls, Blockaden zu umgehen. Kostenlos.

Der Tor-Browser erlaubt anonymes Surfen im Netz und ermöglicht Zugang zum Darknet. Während in Deutschland das Darknet als Hort krimineller Aktivitäten bekannt ist, stellt es in Ländern wie Iran eine wichtige Möglichkeit zur Kommunikation bereit.