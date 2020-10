Und doch: Im Vergleich zu einigen Nachbarländern steht Deutschland mit den krassen Zahlen noch gut da. Genauer gesagt an dem Punkt, an dem Belgien und die Niederlande vor fünf Wochen waren: Laut einer Untersuchung an der TU Berlin lag der Inzidenzwert in den Niederlanden Mitte September bereits bei 48, in Belgien bei 49 - so viele Fälle also pro Woche und 100.000 Einwohnern, wie in Deutschland jetzt, fünf Wochen später, gemeldet werden.

Niederlande: Fast Hälfte aller Intensivbetten belegt

Was aber heißt das? Werden wir hierzulande in fünf Wochen die gleichen Zustände haben wie in den Niederlanden? Dort gilt seit dem 14. Oktober ein sogenannter Teil-Lockdown: Restaurants, Bars, Cafés sind geschlossen. Fast die Hälfte der vorhandenen Intensivbetten in niederländischen Krankenhäusern - 450 Stück - seien bereits durch Covid-19-Patienten belegt, meldet die niederländische Regierung am Donnerstag. Zuletzt kamen jeden Tag etwa 46 Patienten hinzu.

In Belgien sind derzeit nach Angaben der Regierung 525 Coronakranke auf Intensivstationen - acht Prozent aller Infizierten.

Mehr Intensivbetten

So weit müsse es in Deutschland nicht unbedingt kommen, sagte RKI-Chef Wieler. Es gebe " Anzeichen dafür, dass wir es aufhalten können, wenn wir uns an die Regeln halten und uns gemeinsam anstrengen. Aber auch nur dann" .

RKI-Chef Lothar Wieler

Zum einen verfüge das hiesige Gesundheitssystem über vergleichsweise mehr Kapazitäten - wie zum Beispiel Intensivbetten. Von den rund 30.000 Intensivbetten in deutschen Krankenhäusern sind derzeit nach Angaben der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) gut 21.400 (72 Prozent) belegt - 1.000 davon durch Covid-19-Patienten. Doch die Zahlen steigen stetig: Mitte September waren es noch etwa 250 Betten.

Was allerdings auch daran liegt, dass laut RKI die Fallzahlen in den Risikogruppen wieder stark ansteigen - nämlich um 50 Prozent wöchentlich. Ginge dieser Anstieg so weiter, wären demnach in zwei Wochen 2.000 Fälle auf den Intensivstationen erreicht, in drei Wochen dann der Höchststand von April.