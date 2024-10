WEITERE NACHRICHTEN

Greta Thunberg bei einer Demonstration in Brüssel

Protestcamp nach Ankündigung von Greta Thunberg verboten • Die Polizei hat ein Palästina-Protestcamp in Dortmund verboten, nachdem die Aktivistin Greta Thunberg dort auftreten wollte. Die Polizei Dortmund stuft sie als gewaltbereit ein. Thunberg hatte angekündigt, nach Dortmund kommen zu wollen, um an der Kundgebung des Protestcamps teilzunehmen. Daraufhin schritt die Dortmunder Polizei erstmals seit Monaten gegen das Camp ein, das neben dem Universitätsgelände in Dortmund errichtet worden war. Ausschlaggebend für die Entscheidung der Polizei seien "jüngte Ereignisse", so die Polizei. Was die Beamten damit meinen, wird in der Mitteilung nicht konkret ausgeführt.

Bundestag befasst sich mit Reform der Notfall-Versorgung • Notfallpatienten sollen künftig besser und zielgerichteter versorgt werden. Denn: Ein Drittel der Patienten komme mit Bagatell-Erkrankungen in die Notaufnahmen. Sie könnten genauso gut vom Hausarzt oder vom Notdienst der niedergelassenen Ärzte behandelt werden, sagen Notfallmediziner. Der Bundestag diskutiert heute über einen entsprechenden Gesetzentwurf der Bundesregierung. In sogenannte Akutleitstellen sollen Ärzte Patienten telefonisch oder per Video beraten, außerdem sollen integrierte Notfallzentren an Krankenhäusern eingerichtet werden.

"Schwarzbuchs des Bundes der Steuerzahler" • Heute um 11 Uhr stellt der Bund der Steuerzahler das neue Schwarzbuch "Die öffentliche Verschwendung" vor - und es gibt auch 15 Fälle aus NRW. Welche das sind, wurde vorab noch nicht bekannt gegeben. Oft geht es um öffentliche Bauprojekte, die nach Ansicht des Bundes des Steuerzahler überflüssig sind oder bei denen die Kosten völlig aus dem Ruder laufen.

Literaturfestival Lit.Ruhr startet • Im Ruhrgebiet startet heute das Literaturfestival "Lit.Ruhr". Bis Sonntag finden Veranstaltungen in Bochum, Essen, Gelsenkirchen und Oberhausen statt. Heute Abend treten in der Lichtburg Essen der Sänger Herbert Grönemeyer und der Autor Michael Lentz auf, der ein Buch über Grönemeyer geschrieben hat - mit Songanalysen und Anekdoten.

Verkehrsministerkonferenz in Duisburg • Die Verkehrsminister von Bund und Ländern beraten heute und morgen in Duisburg über die Frage, wie Straßen, Brücken und Schienen finanziert werden sollen. Mehrere Länder - darunter auch NRW - fordern einen sogenannten Infrastrukturfonds - ein Topf aus dem die Reparatur von Schienen, Brücken und Straßen dauerhaft bezahlt werden soll. Finanziert würde er aus Einnahmen, die der Staat aus dem Verkehrssektor bekommt.