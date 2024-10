Lit.Ruhr-Eröffnung mit Herbert Grönemeyer

Zusammen mit Autor Michael Lentz stellt er in der Essener Lichtburg seine Biografie vor. Insgesamt wartet die Schwester-Veranstaltung der Lit.Cologne mit 71 Veranstaltungen auf. So kommt Donna Leon ebenso ins Ruhrgebiet wie Komiker und Autor Hape Kerkeling mit seinem Buch über die Geschichte seiner Vorfahren. Etwa ein Drittel der Programmpunkte ist dem jüngeren Publikum vorbehalten: Schulklassen konnten sich zum Beispiel für kostenlose Lesungen und Gespräche am Vormittag anmelden.

