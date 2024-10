Erhalt von Straßen, Brücken und Schienen: NRW will Infrastrukturfonds

Bei der Verkehrsministerkonferenz in Duisburg stehen am Mittwoch und Donnerstag Finanzierungsfragen zur Infrastruktur im Vordergrund. So fordern mehrere Bundesländer einen radikalen Wechsel bei der Frage, wie Bau und Erhalt von Schienen, Straßen, Brücken und Wasserwegen bezahlt werden. Sie setzen sich für einen Infrastrukturfonds des Bundes ein. Außerdem steht die Stärkung der Binnenschifffahrt und die Erhöhung der Trassenpreise bei Bahnschienen auf der Tagesordnung.

Bund hatte Fonds selbst vorgeschlagen