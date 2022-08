Gasumlage beträgt gut 2,4 Cent pro Kilowattstunde

Wie teuer wird es für jeden Einzelnen?

2,419 Cent pro Kilowattstunde - das hat der Verbund der Gasvertriebs-Unternehmen Trading Hub Europe (THE) mit Sitz in Ratingen am Montagmittag bekanntgegeben. "Das ist ziemlich genau in der Mitte dessen, was man erwartet hat. Aber insgesamt nicht wenig" , sagt WDR -Wirtschaftsredakteur Jörg Marksteiner.

"Auch wenn sich das nach Cent-Beträgen anhört: Für einen durchschnittlichen Vierpersonenhaushalt sind das Mehrkosten von 483 Euro pro Jahr, mit Mehrwertsteuer sogar 575." Ein Single-Haushalt sei mit 120 beziehungsweise 140 Euro dabei.

"Und was man nicht vergessen darf: Diese Umlage kommt on top! Also zusätzlich auf die ohnehin schon happigen Preiserhöhungen der Versorger oben drauf. Das werden sehr viele Haushalte in NRW deutlich spüren, denn etwa zwei Drittel heizen ja mit Gas." Jörg Marksteiner, WDR-Wirtschaftsredakteur

Die Höhe der Gaskosten ist allerdings individuell verschieden. Was Verbraucher unter dem Strich bezahlen müssen, hängt auch von ihrem Verbrauch, der Dämmung ihrer Wohnung und deren Quadratmeterzahl ab. Auch das Alter und die Effizienz der Gasheizung sind wichtige Faktoren.

Die Gasumlage greift offiziell ab Oktober. Auf den Rechnungen wird sie voraussichtlich monatlich ab November oder Dezember auftauchen.

Kommt die Mehrwertsteuer noch oben drauf?

Bundesfinanzminister Christian Lindner will eine Mehrwertsteuer auf die Gasumlage abwenden und kündigte am Sonntagabend im ZDF an, dass der Staat auch bei einer Besteuerung der Umlage die Einnahmen nicht behalten wolle. Zuvor war bekannt geworden, dass der FDP -Chef die EU -Kommission in einem Schreiben um Erlaubnis gebeten hatte, bei der geplanten Gasumlage auf die Mehrwertsteuer verzichten zu können.

Auch der Bundesverband der deutschen Energie-und Wasserwirtschaft ( BDEW ) hat sich für eine zweijährige Senkung der Mehrwertsteuer auf Strom und Gas ausgesprochen. Die Abgabe solle in dieser Zeit auf den ermäßigten Satz von sieben Prozent reduziert werden, sagte BDEW-Hauptgeschäftsführerin Kerstin Andreae am Montag in der ARD . Entlastungen seien derzeit "unabdingbar" .

Kann die Umlage noch erhöht werden?

Ja, das ist möglich. Alle drei Monate kann die Höhe der Umlage neu bestimmt werden.

Wie lange werden Gaskunden zahlen müssen?

Die Gasumlage soll erst einmal für 1,5 Jahre erhoben werden - also bis 1. April 2024. Die gesetzliche Grundlage dafür läuft allerdings weiter bis zum 30. September 2024. Die Umlage könnte also noch mal bis dahin verlängert werden.

Welche Reaktionen gibt es auf die Höhe der Umlage?

"An der Gasumlage führt auch in dieser Höhe leider kein Weg vorbei" , sagte Wirtschaftsprofessor Jens Südekum von der Universität Düsseldorf am Montag. "Aber sie sollte mit einem Entlastungspaket für Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen verknüpft werden, denn für sie gehen die steigenden Energiekosten an die Substanz." Hier müsse die Politik nachliefern.

"Zusammen mit dem auslaufenden Tankrabatt und dem Wegfall des Neun-Euro-Tickets kann der Anstieg der Gaspreise zu zweistelligen Inflationsraten im Herbst führen." Wirtschaftsprofessor Jens Südekum

Das belaste die Konjunktur erheblich. Eine Rezession in der zweiten Jahreshälfte sei wahrscheinlich. "Daran ist aber nicht die Umlage an sich Schuld - es sind die Folgen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine. Der Staat kann die hohen Energiepreise nicht überall abfedern. Das ist unmöglich."

Aber er könne zielgerichtet dort für Entlastung sorgen, wo es am nötigsten ist: bei den kleinen und mittleren Einkommen. "Nötig wäre jetzt gezielte Umverteilung von oben nach unten, bis die Krise ausgestanden ist."

Welche Kritik gibt es an der Gasumlage?