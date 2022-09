Herbstferien: So können Passagiere Wartezeiten an NRW-Flughäfen verkürzen

Was erwartet Reisende in den Herbstferien an den NRW-Flughäfen?

"Wir rechnen weiterhin besonders in den Verkehrsspitzen mit Verzögerungen beim Check-in, bei den Sicherheitskontrollen und bei der Gepäckabwicklung" , sagte ein Sprecher des Airport Düsseldorf am Samstag dem WDR . Auch beim Flughafen Köln/Bonn rechnet man in den Herbstferien bei Stoßzeiten mit längeren Verzögerungen. Genauere Prognosen wollen beide Airports am Montag veröffentlichen.