Start in die Herbstferien: Volle Autobahnen und Flughäfen in NRW erwartet

Flugreisende müssen sich auf längere Wartezeiten einstellen

Alle, die lieber mit dem Flieger in den Urlaub starten, sollten ebenfalls Geduld mitbringen. Denn wegen der angespannten Personalsituation an den Sicherheitsschleusen und am Check-in könnte es vor allem zu Stoßzeiten zu längeren Wartezeiten kommen.