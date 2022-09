Schon wieder: Lange Schlangen am Düsseldorfer Flughafen

Lange Warteschlangen und verpasste Flüge am Düsseldorfer Flughafen. Das Thema ist nicht neu - in den Sommermonaten schon gab es diese Probleme. Doch: geändert hat sich seitdem fast nichts. Am Freitagnachmittag bildeten sich wieder lange Warteschlangen vor den Kontrollen.

Wartezeiten: Bis zu zwei Stunden

Bis zu zwei Stunden mussten Passagiere warten, bis sie durch die Sicherheitskontrolle kamen. Ein Grund für die lange Warteschlange ist, dass die Messe Glastech am Freitag zu Ende ging. Dazu kommt die passagierstarke Nachsaison für Urlaubsreisen. Auch die Bundespolizei - eigentlich nur Auftraggeber des privaten Sicherheitsunternehmens am Airport - musste am Freitag an den Kontrollstrecken unterstützen und zeigte verstärkt Präsenz an den Warteschlangen.

"Das kann kein Mensch mehr verstehen"

Aus Sicht der Gewerkschaft Verdi liegen die Probleme am Flughafen Düsseldorf am Personalmangel, der immer noch nicht gelöst sei. " Wir sind wieder an dem gleichen Punkt, wo wir kurz vor den Herbstferien über die gleichen Probleme reden und das kann kein Mensch mehr verstehen. Die Beschäftigen können das nicht mehr nachvollziehen, aber auch die Fluggäste nicht mehr " sagt Özay Tarim von Verdi.

