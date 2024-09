In 15 Minuten zum Arzt oder Bäcker? So klappt's in NRW

Mal ehrlich: Was erreicht ihr alles in 15 Minuten – zu Fuß oder mit dem Rad? Ist da alles dabei, was ihr braucht: ein Supermarkt, ein Friseur, eine Ärztin, die Schule oder ein Kino? Eigentlich ist es das Ziel moderner Stadtplaner, das Jeder und Jede die Einrichtungen des täglichen Bedarfs in 15 Minuten erreicht.

In Paris zum Beispiel klappt das bereits sehr gut: Mehr als 90 Prozent der Menschen kommen da in einer Viertelstunde zu Fuß oder per Rad zu allem, was sie so brauchen. Weltweit gesehen sind die meisten Menschen von diesem Ziel aber weit entfernt, zeigt eine neue Studie.

Ein brasilianisch-italienisches Forscherteam hat dafür unter anderem Daten von Open Street Maps analysiert und geschaut, wie Firmen, Apotheken und Geschäfte in Städten verteilt sind. Herausgekommen ist eine interaktive Karte für rund 10.000 Städte.

Am besten schneiden dabei europäische Städte ab: In Zürich, Mailand, Kopenhagen, Berlin oder München brauchen die Menschen knapp acht Minuten.