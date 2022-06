Milliardenkredit, Kohle, Auktions-Modell: Das sind Habecks Pläne zum Gas-Sparen

Seit dem Angriffskrieg auf die Ukraine wird darüber debattiert, wie in Deutschland einerseits Gas gespart werden könnte und wie man andererseits neue Quellen finden und auch bezahlen kann. Jetzt liegen weitere Pläne auf dem Tisch.

15-Millarden-Kredit soll Gaseinkauf erleichtern

Schon in Kürze will die Bundesregierung einen Kredit über die Staatsbank KfW in Höhe von 15 Milliarden Euro zur Verfügung stellen, wie es aus Regierungskreisen hieß. Angesichts steigender Gaspreise soll damit dann Gas eingekauft werden.

Schmiedet Pläne: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck

In den vergangenen Tagen habe sich die Lage am Gasmarkt verschärft. Noch könnten die ausfallenden Mengen ersetzt werden, noch laufe die Befüllung der Gasspeicher, wenn auch zu hohen Preisen.

Der Gasverbrauch im Strombereich und in der Industrie solle aber nun gesenkt und die Befüllung der Speicher forciert werden, so Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck: " Je nach Lage werden wir weitere Maßnahmen ergreifen ."

Längere Nutzung von Kohle

Wie von Habeck bereits angekündigt, soll außerdem weniger Gas zur Stromproduktion genutzt werden. Um Strom zu erzeugen sollen erst einmal noch die Kohlekraftwerke genutzt werden - für eine längere Übergangszeit als bisher geplant. " Das ist bitter, aber es ist in dieser Lage schier notwendig, um den Gasverbrauch zu senken ", so Habeck.

Kohlekraftwerk Neurath

Habeck rief die Betreiber von in Reserve gehaltenen Kohlekraftwerken auf, dass sie " sich schon jetzt darauf einstellen sollten, so dass alles so bald wie möglich einsatzbereit ist ". Ein entsprechendes Gesetz dazu soll am 8. Juli im Bundesrat abschließend beraten werden.

Tauschhandel mit der Industrie: Geld fürs Energiesparen

Eine zusätzliche Idee, die Habeck im Sommer umsetzen will, nennt sich Gas-Auktionsmodell. Das bedeutet: Die Industrie bekommt finanzielle Anreize, um Gas zu sparen. Die angesparte Energie wandert dann in die Speicher für den Winter und dafür bekommen die Industrie-Unternehmen Geld. Der Staat kauft ihnen quasi das gesparte Gas ab.

Die Chemie-Industrie ist großer Energieverbraucher.

Zuletzt hieß es, die Gasspeicher in Deutschland seien zu 57 Prozent gefüllt. Bis zum Winter müssten es aber 80 bis 90 Prozent werden. Das könnte eng werden, weil Russland zuletzt die Gaslieferung deutlich gedrosselt hatte.