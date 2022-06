Alle sollen Energie sparen: Habeck startet Kampagne

Sanierungsunwillige Vermieter sollen sich künftig an Heizkosten beteiligen

Doch Energiesparen soll laut den Plänen des Wirtschaftsministeriums nicht nur bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern stärker in den Fokus rücken. So soll die Sanierung von alten Fenstern, Türen und Heizungen in Wohngebäuden besser gefördert werden. Dabei wird der Druck auf die Vermieter erhöht. Diese sollen sich in Zukunft an einem Teil der Heizkosten in den Mietwohnungen beteiligen, wenn die Energiebilanz des Gebäudes zu schlecht ist. Bislang tragen Mieter diese Kosten allein.