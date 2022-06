Atomkraftwerk-Betreiber erteilen Laufzeitverlängerung Absage

Die drei Betreiber der in Deutschland noch laufenden Atomkraftwerke haben Laufzeitverlängerungen eine Absage erteilt. Am Dienstag erklärte etwa RWE der Deutschen Presseagentur (dpa): "Unser Kraftwerk in Emsland ist auf den Auslaufbetrieb zum Ende des Jahres ausgerichtet, zu dem Zeitpunkt wird der Brennstoff aufgebraucht sein. Ein Weiterbetrieb über den 31.12.2022 hinaus wäre mit hohen Hürden technischer als auch genehmigungsrechtlicher Natur verbunden."

Auch EnBW (Neckarwestheim), und Eon (Isar 2) verweisen seit längerem auf die Position der Bundesregierung in der Debatte darüber, wie Deutschland von russischem Gas loskommt, ohne dass im Winter Versorgungsengpässe drohen. Kanzler Olaf Scholz (SPD) bekräftigte am Dienstag noch mal seine Haltung: Von Expertenseite gebe es bislang keine Aussagen dazu, wie die Laufzeit der Atomkraftwerke verlängert werden könnte. Wichtig sei, sie jetzt zur Stromproduktion zu nutzen, um Gas zu sparen.

Lindner fordert "offene Debatte"

Auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) ist gegen mehr Atomkraft, bei der Energieversorgung setzt er unter anderem auf mehr Kohlekraft. Finanzminister Christian Lindner ( FDP ) fordert dagegen eine "offene Debatte" , sagte er am Dienstag beim Tag der Industrie in Berlin. Auch andere Spitzenpolitiker wie Friedrich Merz ( CDU ) und Markus Söder ( CSU ) fordern die Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke über 2022 hinaus. Aber geht das überhaupt?

"Die Fachleute sagen uns: Das wird nicht funktionieren" , hatte Scholz schon am Montag dem "Münchner Merkur" gesagt. Die Brennelemente-Bestellungen und nötigen Wartungsintervalle der Anlagen seien "genau auf den Ausstieg" zum Ende dieses Jahres abgestimmt worden. "Fachlicher Blödsinn" , entgegnete Bayerns Ministerpräsident Söder. "Überall in der Welt sind sie besorgbar", sagte er über Brennelemente. Es sei nicht erklärbar, warum Deutschland das nicht gelingen solle.

"Als sei das so eine Art Kaffeemaschine, die man mal ein bisschen länger laufen lassen kann." Frank Uekötter, Umwelthistoriker

Nach Ansicht von Umwelthistoriker Frank Uekötter von der Universität Birmingham wird die derzeitige Debatte über eine Verlängerung der AKW-Laufzeiten " ein bisschen leichtfertig " geführt. Manche redeten, "als sei das so eine Art Kaffeemaschine, die man mal ein bisschen länger laufen lassen kann" , sagte Uekötter am Montag dem WDR.

