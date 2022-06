Weniger Gas durch Nord Stream 1 - Was bedeutet das für uns?

Ist die Begründung nachvollziehbar oder vorgeschoben?

Das ist unklar. Siemens hat am Dienstag mitgeteilt, dass der Konzern tatsächlich Gasturbinen, die in Kanada überholt wurden, wegen der kanadischen Russland-Sanktionen nicht an die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 liefern kann.

Trotzdem äußern Fachleute Zweifel. Laut Energieexpertin Claudia Kemfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) scheint es sich um ein " vorgeschobenes Argument " zu handeln. Denn Russland könnte Gas über andere Transportrouten liefern - wenn das gewollt wäre.

Der Russland-Experte der Stiftung Wissenschaft und Politik, Janis Kluge, vermutet hinter der Gas-Drosselung eine Absicht. " Wenn Russland die Preise in Europa auf dem aktuellen Niveau halten will, muss Gazprom die Lieferungen in die EU in den kommenden Monaten Schritt für Schritt reduzieren ."

Ähnlich äußert sich Energieexperte Georg Zachmann. " Was hier geschieht, deutet auf ein politisches Spiel des Kremls hin: Die Daumenschrauben werden immer enger angezogen, um die Preise und den Druck auf die hiesige Politik hochzuhalten ", sagte er dem "Spiegel".

Tatsächlich sind Zweifel an der Zuverlässigkeit der russischen Seite angebracht. Denn die russischen Erdgaslieferungen nach Europa sind seit Inkrafttreten der Sanktionen gegen Moskau wegen des Angriffskrieges auf die Ukraine deutlich gesunken. Gazprom unterbrach zudem die Belieferung mehrerer europäischer Kunden, darunter Polen und die Niederlande, weil diese sich weigerten, für das Gas in Rubel zu bezahlen.

Drohen jetzt Lieferengpässe bei Gas?

Claudia Kemfert

Da wird Entwarnung gegeben. Energieexpertin Kemfert sagt, die Gasversorgung sei " gesichert ". Das versicherte am Dienstag auch eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums. Die Versorgung sei " weiter gewährleistet ". " Wir beobachten die Lage und prüfen den Sachverhalt ", so die Sprecherin.

Auf ein Duschen mit kaltem Wasser oder fehlendes Gas beim Kochen müssen wir uns also nicht einstellen. Hilfreich dürfte sein, dass im Moment sowieso weniger Gas gebraucht wird. Denn die Gasheizungen werden bei den aktuellen Temperaturen nicht wirklich gebraucht. Und für alles andere scheint noch immer genug Gas zu kommen.

Und wie sieht es mit dem Füllen der Gasspeicher aus?

Da könnte sich die Meldung aus Russland eher auswirken. Denn neben dem aktuellen Bedarf wird ein Teil der Gaslieferungen im Moment in die großen Gasspeicher im Land gepumpt. Die sollen ordentlich aufgefüllt werden, um im Ernstfall bei einem kompletten Lieferstopp einen Vorrat zu haben. Zuletzt waren die Speicher - die teilweise in russischer Hand sind - ungewöhnlich leer.

" Die Frage ist natürlich, ob das dann jetzt auch noch so wie geplant klappt ", sagt Kemfert. Wichtig sei, wie lange es zu Einschränkungen komme.

Derzeit sind die Gasspeicher zu rund 55 Prozent gefüllt. Ein neues Gesetz schreibt vor, dass es am 1. Oktober 80 Prozent und am 1. November 90 Prozent sein müssen.