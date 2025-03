Einen guten Morgen aus dem WDR Newsroom wünschen Oliver Scheel und Victor Fritzen.

THEMA DES TAGES

Proteste in Istanbul und Köln • In Istanbul haben am Abend tausende Menschen gegen die Festnahme von Bürgermeister İmamoğlu demonstriert - trotz eines Protestverbots der Behörden. Die Demonstrierenden werfen dem türkischen Präsidenten Erdoğan vor, dass die Festnahme politisch motiviert ist.

Proteste gab es auch in Ankara. An der dortigen ODTÜ-Universität kam es demnach zu Zusammenstößen zwischen Studierenden und der Polizei. Dabei soll es auch Festnahmen gegeben haben. Auch in Deutschland wurde demonstriert: In der Kölner Altstadt beispielsweise versammelten sich gestern Abend etwa 100 Menschen.