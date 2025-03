Meta bringt seinen KI-Assistenten nun auch nach Deutschland (und einige andere EU-Länder). Nach monatelanger Verzögerung können deutsche Nutzer ab sofort in WhatsApp, Instagram, Facebook und Messenger auf Meta AI zugreifen.

Der späte Start: Warum Meta in Europa zögerte

Der blaue Ring signalisiert in Instagram, WhatsApp, Facebook und Messenger Metas Chatbot

In den USA wurde Meta AI bereits im September 2023 eingeführt, während europäische Nutzer deutlich länger warten mussten. Der Hauptgrund liegt in den strengeren Datenschutzbestimmungen der EU, insbesondere der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und dem Digital Services Act (DSA), die besondere Anforderungen an eine KI stellt.

Nach intensiven Verhandlungen mit europäischen Regulierungsbehörden und Anpassungen des Dienstes erhielt Meta schließlich die Genehmigung für den Start in Deutschland und anderen europäischen Ländern. Die Bedenken der Behörden betrafen vor allem die Verarbeitung personenbezogener Daten und die Transparenz bei der Nutzung von Nutzereingaben für das Training der KI.

Wie erkenne ich, ob Meta AI bereits verfügbar ist?

Wermutstropfen für alle Neugierigen: Meta AI steht nicht sofort überall zur Verfügung. Die Einführung erfolgt schrittweise, nicht alle Nutzer erhalten zeitgleich Zugriff auf alle Funktionen.

Um zu prüfen, ob Meta AI bereits auf dem eigenen Gerät verfügbar ist, sollten sichergestellt sein, dass alle Apps auf dem neuesten Stand sind. Ein aktuelles Update der jeweiligen Anwendung ist eine Grundvoraussetzung für die Nutzung des KI-Assistenten.

In den verschiedenen Meta-Plattformen lässt sich die Verfügbarkeit wie folgt überprüfen:

WhatsApp: Meta AI erscheint als neuer Chat-Kontakt mit dem Meta-Logo in der Kontaktliste. Sie können diesen wie einen normalen Kontakt anschreiben.

Meta AI erscheint als neuer Chat-Kontakt mit dem Meta-Logo in der Kontaktliste. Sie können diesen wie einen normalen Kontakt anschreiben. Instagram: Der KI-Assistent ist über die Suchfunktion erreichbar oder durch Tippen auf das KI-Symbol in der Nachrichten-Funktion. In der Suchleiste sollte "Frage Meta AI" als Option erscheinen.

Der KI-Assistent ist über die Suchfunktion erreichbar oder durch Tippen auf das KI-Symbol in der Nachrichten-Funktion. In der Suchleiste sollte "Frage Meta AI" als Option erscheinen. Facebook: Hier ist Meta AI primär über das Suchfeld zugänglich. Tippen Sie auf die Suchleiste und Sie sollten die Option sehen, direkt mit Meta AI zu interagieren.

Hier ist Meta AI primär über das Suchfeld zugänglich. Tippen Sie auf die Suchleiste und Sie sollten die Option sehen, direkt mit Meta AI zu interagieren. Messenger: Im Messenger können Sie einen neuen Chat mit dem Meta AI-Kontakt starten, der in Ihrer Kontaktliste erscheinen sollte.

Meta AI kommt jetzt auch nach Deutschland

Falls Meta AI trotz aktualisierter Apps nicht erscheint, gehört man möglicherweise zu den Nutzern, die erst in den kommenden Wochen im Rahmen der gestaffelten Einführung Zugriff erhalten. Nach Angaben von Meta kann die vollständige Ausrollung in Deutschland bis zu einem Monat dauern.

Was kann Meta AI – und was unterscheidet die Plattformen?

Meta AI basiert auf dem hauseigenen Llama-Sprachmodell (prinzipiell vergleichbar mit ChatGPT), das Meta speziell für diese Anwendung weiterentwickelt hat. Der Dienst wurde konzipiert, um mit etablierten KI-Assistenten wie ChatGPT von OpenAI, Google Gemini und anderen zu konkurrieren. Die Funktionalität variiert je nach Plattform:

WhatsApp

In WhatsApp ist Meta AI als regulärer Kontakt in Ihrer Chatliste integriert. Die Funktionen umfassen:

Beantworten von Fragen zu nahezu jedem Themengebiet, von alltäglichen Informationen bis zu komplexeren Sachverhalten

Bildgenerierung mit dem Befehl "@Meta AI erstelle ein Bild von..." oder ähnlichen Formulierungen

Integration in Gruppenchats, indem Nutzer den Assistenten mit @Meta AI markieren und eine Frage stellen

Informationen zu aktuellen Ereignissen und Entwicklungen (mit einer Wissensbasis, die bis Oktober 2024 reicht)

Unterstützung bei der Planung von Veranstaltungen oder beim Sammeln von Ideen

Die Integration in WhatsApp ist besonders nahtlos gestaltet, da der Assistent wie ein normaler Kontakt funktioniert und sowohl in Einzel- als auch in Gruppenkonversationen eingebunden werden kann.

Instagram

Auf Instagram findet sich Meta AI in die Suchfunktion und den Direktnachrichten-Bereich integriert:

In der Suche können Nutzer direkt Fragen an Meta AI stellen, ohne einen separaten Chat zu öffnen

In Direktnachrichten kann der Assistent für die Bildgenerierung genutzt werden, was besonders für kreative Inhalte relevant ist

Hilfestellung bei der Bildbearbeitung und Erstellung von passenden Bildbeschreibungen für Posts

Generierung von relevanten Hashtag-Vorschlägen für Inhalte, um die Reichweite zu optimieren

Unterstützung bei der Ideenfindung für neue Posts und Stories

Die Integration in Instagram zielt besonders auf die Unterstützung bei der Content-Erstellung ab, was die visuelle Ausrichtung der Plattform widerspiegelt.

Facebook

Auf Facebook ist Meta AI an mehreren Stellen präsent:

Im Suchfeld für allgemeine Fragen und Informationssuche

In Kommentaren durch Markieren mit @Meta AI, um Fragen direkt im Kontext einer Diskussion zu beantworten

In der Messenger-Funktion für private Gespräche und Anfragen

Für die Bildgenerierung und das Erstellen von Beitragsideen

Als Hilfe beim Verfassen von Texten für Posts und Kommentare

Die Facebook-Integration legt besonderen Wert auf die soziale Komponente und die Unterstützung bei Interaktionen mit anderen Nutzern.

Messenger

Im Facebook Messenger bietet Meta AI ähnliche Funktionen wie in WhatsApp, jedoch mit einigen spezifischen Anpassungen:

Direkter Chat mit dem KI-Assistenten für Fragen und Gespräche

Bildgenerierung für das Teilen in Konversationen

Integration in Gruppenunterhaltungen zur Unterstützung bei gemeinsamen Aktivitäten

Spezifische Hilfe bei der Planung von Veranstaltungen, dem Erstellen von Listen oder dem Sammeln von Ideen

Übersetzungsfunktionen für mehrsprachige Konversationen

Die Messenger-Integration fokussiert sich stärker auf die Kommunikations- und Organisationsunterstützung in persönlichen und Gruppengesprächen.

Zwischen technologischem Fortschritt und Datenschutzbedenken

Meta AI kommt jetzt auch nach Deutschland

Die Einführung von Meta AI in Deutschland wird mit Interesse beobachtet, wirft aber gleichzeitig Fragen zum Datenschutz auf. Meta selbst betont, dass die Interaktionen mit dem KI-Assistenten zur Verbesserung des Dienstes genutzt werden können, bietet aber auch die Möglichkeit, diese Datennutzung in den Einstellungen zu deaktivieren.

Der Konzern hat nach eigenen Angaben spezielle Anpassungen für den europäischen Markt vorgenommen, um den strengeren Datenschutzanforderungen gerecht zu werden. Dazu gehören transparentere Informationen zur Datenverarbeitung und erweiterte Kontrollmöglichkeiten für Nutzer.

Verbraucherschützer und Datenschutzexperten sehen in Meta AI dennoch einen weiteren potenziellen Datenzugriffspunkt des Konzerns. Die Verbraucherzentrale empfiehlt, vor der Nutzung die Datenschutzeinstellungen sorgfältig zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen. Besonders die Verwendung von Nutzereingaben für das Training der KI-Modelle steht dabei im Fokus der Kritik.

Nutzer sollten sich bewusst sein, dass Eingaben an Meta AI – ähnlich wie bei anderen KI-Assistenten – grundsätzlich vom Unternehmen gespeichert und ausgewertet werden können, sofern dies nicht aktiv in den Einstellungen unterbunden wird.

Ein digitaler Assistent für den Massenmarkt

„Meta AI“ ist ein weiteres Beispiel dafür, wie US-Konzerne KI-Technologie in ihre Dienste und Produkte integrieren. Microsoft macht das mit seinem „Copilot“, Apple mit „Apple Intelligence“ und Google mit „Gemini“. Anders als bei einigen Konkurrenzprodukten ist keine separate App oder Anmeldung erforderlich – die Funktionen sind direkt dort integriert, wo Nutzer ohnehin schon aktiv sind.

Die Integration in die vier großen Meta-Plattformen bedeutet potentiell Zugang zu Milliarden von Nutzern weltweit. In Deutschland allein nutzen nach verschiedenen Schätzungen über 30 Millionen Menschen WhatsApp und etwa 29 Millionen Instagram – ein enormer potenzieller Nutzerkreis für den neuen KI-Assistenten.

Klar ist jedoch: Mit dem Start in Deutschland erreicht die KI-Integration eine neue Dimension – nicht mehr nur als spezialisiertes Werkzeug für Technikbegeisterte, sondern als alltäglicher Begleiter für die breite Masse der Social-Media-Nutzer. Diese Entwicklung markiert einen weiteren Schritt in der kontinuierlichen Verschmelzung von künstlicher Intelligenz mit unserer digitalen Kommunikation.

Unsere Quellen: