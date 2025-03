In NRW findet man als Sehenswürdigkeit inzwischen zum Beispiel den "Golf von Alsdorf", der eigentlich Alsdorfer Weiher heißt. Der "Golf von Holtfeld" ist ein Gewässer um das Wasserschloss Holtfeld, und der "Golf von Zündorf" ist im Kölner Süden zu finden.

Dekret mit Folgen

Zu verdanken ist die kreative Namensnennung dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump. Der hatte zu Beginn seiner Amtszeit angeordnet, die allgemein als „Golf von Mexiko“ bekannte Meeresbucht zwischen den USA, Mexiko und Kuba nur noch „Golf von Amerika“ zu nennen.

Google-Maps-Bild vom "Golf von Holtfeld"

Google war dem Dekret gefolgt: Nutzer in den USA sehen auf den Karten von Google Maps seitdem den „Gulf of America“, Nutzer in Mexiko den „Gulf of Mexico“ und Nutzer im Rest der Welt den „Gulf of Mexico (Gulf of America)“.

Kreative Namensgebung auf Google Maps

Nutzer des Kartendienstes nehmen die Umbenennung von Google nun zum Anlass, kleine Gewässer mit neuen, zusätzliche Namen zu versehen. Die Namen können auf Google Maps leicht sichtbar gemacht werden - indem ein neuer sogenannter Point of Interest, also eine Sehenswürdigkeit, definiert wird.

Zusätzlich kann man eine Beschreibung und Fotos hinzufügen. Die anderen User sehen den roten Marker auf der Karte und können Bewertungen und Kommentare hinterlassen.