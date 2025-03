In Deutschland gibt es ganz unterschiedliche Handy-Regeln an Schulen. In NRW wurde mancherorts schon mit einem Handy-Verbot experimentiert - zum Beispiel in Dortmund oder Köln.

Am Kölner Schauerte-Gymnasium sollen dabei Magnet-Taschen zur Aufbewahrung zum Einsatz, kommen, aus denen die Schüler nach dem Unterricht ihre Geräte wieder entnehmen können. Nach den Sommerferien will die Schule das System einführen. Das Kölner Schauerte-Gymnasium wäre dann die erste staatliche Schule in Deutschland, die so zur handyfreien Zone werden will.