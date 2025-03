Rund 2.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich am Samstag in Mönchengladbach einer besonderen Herausforderung gestellt: dem Megamarsch. Das Extrem-Wanderevent findet bereits zum sechsten Mal in der Stadt statt und führt einmal rund um Mönchengladbach herum und quer durch das Umland.

Extremwandern mit Ausblick

Der Start- und Zielpunkt des Megamarsches liegt am Borussia-Park. Von dort aus führt die Strecke entlang der Niers, über Felder, durch den Bunten Garten und vorbei an den historischen Schlössern Wickrath und Rheydt. Unterwegs stehen mehrere Versorgungsstationen, Sanitäreinrichtungen und Sanitäter bereit, um die Teilnehmenden zu unterstützen.

Hier geht es um persönliche Meilensteine: Urkunden und Medaillen

Eine Band spielt vor dem Fußballstadion in Mönchengladbach

Um die sportliche Leistung der Wanderinnen und Wanderer zu würdigen, gibt es Urkunden nach 20, 30 und 40 Kilometern. Wer bis zum Ende durchhält und die gesamte Strecke bewältigt, erhält eine Medaille. Im Vordergrund steht, dass die Wanderer ihre Grenzen austesten und gemeinsam mit anderen an ihre körperlichen und mentalen Grenzen gehen wollen.

Nicht nur in Deutschland - auch auf Mallorca testen Wanderer ihre Grenzen aus

Der Megamarsch in Mönchengladbach ist Teil einer Veranstaltungsreihe

Der Megamarsch in Mönchengladbach ist Teil einer größeren Veranstaltungsreihe: Jährlich organisieren die Veranstalter rund 25 Events, hauptsächlich in verschiedenen deutschen Städten. Allerdings waren die Extremwanderer auch schon auf Mallorca und in der benachbarten Schweiz unterwegs. Inzwischen gibt es verschiedene lange Strecken: 100 Kilometer, 50 Kilometer und inzwischen auch 25 Kilometer.

Der nächste Termin steht bereits fest – Anfang April geht es in Hamburg auf die 100 Kilometer lange Strecke.

