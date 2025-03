Ukraine unter Druck: Ist die Aufrüstung in Europa alternativlos?

Das Unbehagen an der gegenwärtigen Weltlage deckt sich mit den Stimmen, die am WDR-Thementag "Krieg und Frieden" vor der Bundestagswahl in NRW eingeholt worden sind. Damals sagte Ingrid aus Lindlar angesichts deutscher Waffenlieferungen an die Ukraine: "Ich habe Angst, dass wir noch mehr in Kriegshandlungen hineingezogen werden." Die Mutter der 67-Jährigen hatte den Zweiten Weltkrieg in Engelskirchen erlebt, wo zahlreiche Fliegerbomben niedergingen.

Tobias aus Neuss meinte hingegen, der "Verbrecher Putin" verstehe nur "die Sprache des Stärkeren" : "Die NATO und der Westen hätten schon von Anfang an alles geben sollen." Der 39-Jährige ist mit einer gebürtigen Ukrainerin verheiratet und betonte: "Wenn wir jetzt nichts tun, geht das nach hinten los."

Friedensforscherin: "Bedrohungsanalyse fehlt"

Friedensforscherin Corinna Hauswedell

Gibt es also keine Alternative zur Aufrüstung? Doch, findet die Friedens- und Konfliktforscherin Corinna Hauswedell. Sie kritisierte am Donnerstag im WDR , dass beim EU -Sondergipfel in Brüssel über 800 Milliarden Euro gesprochen wird, ohne dass es eine Analyse der Bedrohungslage gebe. Das hält Hauswedell aus friedenswissenschaftlicher Sicht für "ausgesprochen unseriös und auch risikoreich" .

Zu einer Bedrohungsanalyse gehöre der Vergleich vorhandener Rüstungspotenziale: "Die sehe ich im Augenblick in der offiziellen Politik nicht." Hauswedell verwies auf eine Untersuchung der Friedensforscher Herbert Wulf und Christopher Steinmetz, die kürzlich im Auftrag von Greenpeace erstellt wurde. Das Ergebnis der Studie: Die NATO ist Russland finanziell überlegen - auch ohne die USA .

Studie: Keine Rüstungsdominanz Russlands

Die Rüstungsausgaben Russlands liegen laut Hauswedell zwischen 300 bis 350 Milliarden US -Dollar. Bei den NATO -Staaten ohne die USA seien es hingegen etwa 430 Milliarden US -Dollar. Die Greenpeace-Studie komme deshalb zum Schluss, dass Aufrüstung Geldverschwendung sei: "800 Milliarden Euro sind kein strategisches Sicherheitskonzept."