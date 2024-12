Einen guten Morgen aus dem WDR Newsroom wünschen Oliver Strunk und Katja Goebel.

THEMA DES TAGES

Internationaler Tag der Menschen mit Behinderung • Der Internationale Tag der Menschen mit Behinderung wird seit 1993 jedes Jahr am 3. Dezember begangen. Die Vereinten Nationen haben ihn ausgerufen, um das Bewusstsein für die Belange von Menschen mit Behinderungen zu stärken. In diesem Jahr steht der Tag unter dem Motto " Stärkung der Teilhabe von Menschen mit Behinderung für eine inklusive und nachhaltige Zukunft ". In Deutschland leben etwa acht Millionen Menschen mit einer schweren Behinderung. Die Zahl ist im Vergleich zum Jahr 2021 um mehrere Zehntausend gestiegen.

Unser WDR-Reporter Kevin Barth ist von Geburt an fast blind. Wir haben ihn gefragt, wie sein Alltag einfacher werden könnte - und was geändert werden müsste, um gleichberechtigt an der Gesellschaft teilzuhaben. Manchmal sind es ganz einfache Dinge, wie zum Beispiel ein Geldautomat mit Kopfhöreranschluss.