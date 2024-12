"Last Christmas": Wurden Sie schon "gewhamt"?

Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie...

"Last Christmas" ist ein weihnachtlicher Dauerbrenner im Einzelhandel und läuft in manchen Geschäften beinahe schon in Dauerschleife. Für die Verkäufer, die das den ganzen Tag ertragen müssen, könne der Konsum von Weihnachtsliedern nicht nur nervig, sondern auch gesundheitsgefährdend sein, warnte die Gewerkschaft Verdi im Jahr 2018. Die laute Dauerbeschallung sei eine Gefahr für den Körper: Hoher Blutdruck, Stress und ein höheres Risiko für Herz-Kreislauf-Krankheiten könnten die Folge sein.

Rekorde, Rekorde, Rekorde

An Heiligabend 1984 schaffte es "Last Christmas" zum ersten Mal in die deutschen Charts und blieb dort fünf Wochen lang. Danach dauerte es über ein Jahrzehnt, bis der Song wieder in den Charts auftauchte: 1997 schaffte er es auf Platz 54. Seitdem verging bis heute kein Jahr, in dem die Nummer nicht wieder in die Charts rauschte. Und am 31. Dezember 2021 war es dann soweit: "Last Christmas" war die Nummer eins in Deutschland - zum ersten Mal und 37 Jahre nach seiner Veröffentlichung. George Michael hat das übrigens leider nicht mehr erlebt. Er starb 2016, und zwar an Weihnachten.

Unsere Quellen:



Agenturen dpa/AFP

The Guardian

RND

Fremdenverkehrsamt Saas-Fee

Media Control Charts

Über dieses Thema haben wir auch am 1.12.2024 um 18.45 Uhr in der "Aktuellen Stunde" im WDR Fernsehen berichtet.