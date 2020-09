Nintendo und Sega dominieren Anfang der 90er-Jahre den Markt für Videospielkonsolen. Super Mario und der blaue Igel Sonic sind in den Kinderzimmern der Welt zu Hause. Doch diese Welt erlebt eine Revolution, als Elektronikriese Sony in das Geschäft einsteigt. Vor 25 Jahren kommt in Europa ein Gerät in den Handel, das das Leben einer Generation prägt: die Playstation.