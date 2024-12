Leverkusen vor Pokal-Kracher beim FC Bayern: "Wie ein Finale"

"Wie ein Finale" und so früh wie noch nie

Man habe " mit dem FC Bayern den absoluten Top-Gegner zugelost bekommen ", sagte Leverkusens Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes nach der Auslosung. " Das ist das Spitzenspiel des Achtelfinals. " Trainer Xabi Alonso sprach am Montag auf der Pressekonferenz von einem " Top-Top-Spiel " und der " größten Herausforderung im Pokal ". Für Leverkusen sei die Aufgabe in München " fast wie ein Finale ".

Zum achten Mal treffen beide Mannschaften im DFB-Pokal aufeinander, aber noch nie war es so früh im Wettbewerb zu dieser Paarung gekommen. Viermal traf man sich im Viertelfinale, zweimal im Halbfinale und zuletzt 2020 im Endspiel in Berlin, als sich die Bayern mit 4:2 durchsetzten - wegen der Corona-Pandemie vor leeren Rängen.

Video starten, abbrechen mit Escape Xabi Alonso - "Fast wie ein Finale für uns" WDR. . 00:33 Min. . Verfügbar bis 02.12.2025. WDR.

Liga-Duell zuletzt eher einseitig

Auch wenn Leverkusen nach dem Double-Gewinn als Titelverteidiger in das Duell geht, befindet sich die Werkself nicht zuletzt aufgrund des eher einseitigen Aufeinandertreffens in der Liga in der Außenseiterrolle. Zwar endete die Partie in München Ende September mit einem 1:1, doch der Spielverlauf und die Zahlen zeigten ein anderes Bild: Der FC Bayern verbuchte wesentlich mehr Ballbesitz (67 Prozent), gewann mehr Zweikämpfe (61 Prozent) und kam auf 18:3 Torschüsse.