Faeser für strenge Kontrollen auf Weihnachtsmärkten • Bundesinnenministerin Nancy Faeser ( SPD ) hat die Behörden in allen Bundesländern zu strengen Kontrollen des Messerverbots auf Weihnachtsmärkten aufgefordert. Sie erklärte der "Bild am Sonntag", dass bei Verstößen gegen das gesetzliche Messerverbot Bußgelder von bis zu 10.000 Euro drohen könnten. Seit Freitag gelten solche Waffenverbotszonen auch an 26 Bahnhöfen in NRW. Im Rahmen einer Großaktion hatte die Polizei die Einhaltung der Regeln am Freitag in Dortmund kontrolliert.

Stilles Gedenken am Volkstrauertag

Gedenkveranstaltungen zum Volkstrauertag • Heute ist Volkstrauertag. Seit 1952 wird zwei Wochen vor dem ersten Adventssonntag an die Opfer des Nationalsozialismus und an die Toten beider Weltkriege gedacht. Während in Berlin eine Kranzniederlegung mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier stattfinden soll, sind auch an verschiedenen Orten in NRW Gedenkveranstaltungen geplant. Der November ist ein besinnlicher Monat. Es stehen mehrere Gedenk- und Feiertage an.

Schreck beim Nations-League-Spiel: Ungarischer Assistenztrainer muss reanimiert werden • Mit einem Kantersieg hat sich die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Männer den Gruppensieg in der Nationsleague gesichert. Das DFB-Teams gewann am Abend mit 7:0 gegen Bosnien Herzegowina. Parallel zum Spiel der Deutschen Elf gestern spielte Ungarn gegen die Niederlande (0:4). Die Partie musste jedoch in der Anfangsphase unterbrochen werden, weil der ungarische Assistenztrainer Adam Szalai an der Seitenlinie zusammenbrach. Der 36 Jahre alte ehemalige Bundesliga-Profi musste auf dem Feld wiederbelebt werden. Anschließend wurde er ins Krankenhaus gebracht, ist aber stabil und bei Bewusstsein. Später gab er via Instagram Entwarnung: " Danke für die vielen Nachrichten, mir geht es gut. "

Gütersloh wählt neues Stadtoberhaupt • In Gütersloh wird heute ein neuer Bürgermeister oder eine neue Bürgermeisterin gewählt. Vier Kandidaten stehen zur Wahl. Die Neuwahl - ein Jahr vor den regulären Kommunalwahlen - ist nötig, weil der bisherige Amtsinhaber im Juni abgewählt worden war. Amtsmissbrauch und sexistisches Verhalten lauteten die Vorwürfe. Der Stadtrat leitete im Frühjahr ein Abwahlverfahren ein, dem die Mehrheit der Bürger im Sommer folgte. Die Staatsanwaltschaft Bielefeld hatte ein Ermittlungsverfahren gegen Zahlung einer Geldbuße von 8.000 Euro eingestellt.

Tausende Bäume für Bielefeld • Nach großer Unterstützung von Spendern sollen Tausende Baumsetzlinge von Freiwilligen in einem vom Klimawandel betroffenen Wald in Bielefeld und Ostwestfalen-Lippe gepflanzt werden. Damit wird der Wald aufgeforstet.

Das Dino-Skelett ist 22 Meter lang

Dinosaurierskelett für sechs Millionen Euro versteigert • Für das 22 Meter lange Apatosaurus-Skelett, das gestern in Frankreich versteigert wurde, hat ein anonymer Käufer sechs Millionen Euro gezahlt. Er will den Dinosaurier in einem Museum ausstellen. Das Skelett ist rund 150 Millionen Jahre alt und besteht zu 80 Prozent aus Originalknochen. Es gilt als der größte Dinosaurier, der je versteigert wurde.

DAS WETTER IN NRW

Rehe auf einer nebligen Wiese

Wieder ein meist grauer Sonntag • Der Himmel über dem Westen ist heute erst wolkenverhangen mit anhaltendem, teils kräftigem Regen. Im Tagesverlauf zieht er über das Sauerland ab. Dahinter lockern die Wolken aber nur kurzzeitig auf. Was dann folgt, klingt sehr ungemütlich: weitere Schauer - mitunter auch Graupelgewitter. In den Hochlagen von Eifel und Sauerland geht der Regen abends zunehmend in Schnee über. Temperaturen: 5 bis 9 Grad. Der Wind wird ruppig.