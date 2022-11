Allerheiligen und andere stille Feiertage im besinnlichen November

Allerseelen

Der Gedenktag am 2. November gilt dem Gedächtnis der gestorbenen Gläubigen. Man betet für ihre Seelen. Zum Zeichen dafür, dass sie von den Lebenden nicht vergessen wurden, werden die Gräber mit Blumen und Kerzen geschmückt. Während die Blumen an die Vergänglichkeit des Lebens erinnern, symbolisieren die Kerzen das "Licht des Lebens".

Volkstrauertag

Am Volkstrauertag - 2022 am 13. November - wird alljährlich der Toten beider Weltkriege und der NS -Opfer gedacht. Als zentrale Gedenkstätte wurde 1993 die restaurierte "Neue Wache" Unter den Linden in Berlin eröffnet.

Der Tag zählt, genau wie Karfreitag oder der eine Woche später stattfindende Totensonntag, zu den sogenannten "stillen Feiertagen". An dem Gedenktag, der immer zwei Wochen vor dem ersten Advent begangen wird, sind öffentliche Tanzveranstaltungen verboten. Ebenfalls gesetzlich untersagt sind "andere unterhaltende Darbietungen in Gaststätten".

Buß- und Bettag

Der Buß- und Bettag - in diesem Jahr am 16. November - ist immer am Mittwoch vor dem Totensonntag. Der Gedenktag gibt den Menschen die Gelegenheit, sich selbst zu reflektieren, Reue zu zeigen oder sich auf eine Umkehr und Sinnesänderung zu besinnen. Da der Buß- und Bettag mittlerweile fast überall ein Arbeitstag ist, werden die Gottesdienste in der Regel in den Abendstunden gefeiert.

Als bundesweiter arbeitsfreier Feiertag in der evangelischen Kirche war der Buß- und Bettag 1995 abgeschafft worden. Der Grund war die damals eingeführte Pflegeversicherung als Pflichtversicherung. Als gesetzlicher Feiertag ist der Buß- und Bettag nur noch im Bundesland Sachsen erhalten geblieben.

Totensonntag

Mit dem Totensonntag - 2022 am 20. November - endet das Kirchenjahr. Neben dem Andenken an die Verstorbenen wird in Gottesdiensten zu einem bewussten Umgang mit der Lebenszeit ermutigt.