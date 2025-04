Vor allem die ersten Stunden nach der Tat gestalten sich chaotisch. Ermittler versuchen den Täter zu fassen, am folgenden Abend gelingt es ihnen. In der Presse werden bereits Details zu ihm bekannt gegeben, da weiß man zum Beispiel im Flüchtlingsministerium noch nichts Konkretes.

"Der Presse kann ich entnehmen..."

Das zeigen dem WDR vorliegende Chat-Nachrichten des Staatssekretärs von Ministerin Josefine Paul (Grüne). Am Nachmittag bittet Lorenz Bahr seine Amtskollegin aus dem Innenministerium, Daniela Lesmeister, um Rücksprache. Man habe keine Meldung über ein wichtiges Ereignis (eine sogenannte WE-Meldung) aus dem Innenministerium erhalten, wonach der Täter " in einer Flüchtlingsunterkunft wohnhaft gewesen und dort verhaftet worden sei ." Dies habe er, schreibt Bahr, aus dem "Spiegel" erfahren.

Daniela Lesmeister

Lesmeister verspricht, sich zu melden; am späten Nachmittag telefonieren beide. In dem Telefonat soll es aber nur darum gegangen sein, dass ein zunächst angenommener Komplize in der Unterkunft verhört worden sei - so stellt es zumindest Innenminister Herbert Reul (CDU) später dar. Dass es in dem Telefonat nicht um Details zu den Ermittlungen gegangen sein kann, belegen die Chats.

Am späten Abend, um 22:48 Uhr, schreibt Bahr erneut an Lesmeister, dass man keine neuen Infos seitens ihres Ministeriums erhalten habe. " Der Presse kann ich entnehmen, dass ihr mit Unterstützung durch das SEK in eine Flüchtlingsunterkunft gegangen seid ", schreibt der Staatssekretär. Er bittet erneut darum, auf dem Laufenden gehalten zu werden. " Denn es ist doch klar, dass wir zu den Tatverdächtigen, deren Geflüchtetengeschichte, Aufenthaltsstatus etc befragt werden."

"Geht mir auch so..."

Lesmeister antwortet auf diese Nachricht zunächst nicht, schickt in der Nacht dann aber einen Link zu einer Eilmeldung von "Zeit Online", wonach der Täter gefasst ist. Am Mittag danach schreibt Bahr deutlich: "Liebe Daniela, ich bin erschreckt über welche Informationen die Presse verfügt. " Zwischen den Zeilen wird auch deutlich, dass sich der Flüchtlingsstaatssekretär einen anderen Austausch gewünscht hätte: "Und natürlich ist es so, dass nicht nur bei euch, sondern eben erwartungsgemäß auch bei uns reihenweise Presseanfragen eingehen. Grüße, Lorenz ".