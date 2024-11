Wie geht es weiter mit der Krankenhausreform?

Es ist ein Konflikt, der schon lange schwelt und der sich nun zuspitzt: Auf Bundesebene hat Karl Lauterbach ( SPD ) seine Krankenhausreform nach vorne gebracht und im Oktober schließlich durch den Bundestag. Doch auf Landesebene ist sein Kollege Karl-Josef Laumann ( CDU ) keineswegs zufrieden damit und auch andere Landesminister sind seit längerem kritisch. Nachdem die Ampelkoalition geplatzt ist, fragen sich viele, wie es nun weitergeht.

Krankenhausreform vor dem Aus?

Das Ampel-Aus bedeutet, "dass vieles, was jetzt in der Pipeline war, zumindest von diesem Bundestag nicht mehr beschlossen wird" , sagte Laumann am Montag in einer Rede beim Deutschen Krankenhaustag in Düsseldorf. Ist die Reform damit ganz vom Tisch?

Das muss nicht zwingend sein, eine neue Regierung könnte sich an den bestehenden Reformplänen orientieren. Denn die Krankenhausreform ist fertig und muss eigentlich nur noch durch den Bundesrat. Eine reine Formsache wäre das, da das Gesetz als nicht zustimmungspflichtig gilt. Jetzt aber fehlt dem Bundesminister die Kanzlermehrheit und das öffnet neue Türen für die Länder.