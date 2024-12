In Gronau soll die Drogenbande Chemikalien gelagert haben. Nach Aussage eines Sprechers der Polizei Osnabrück wurden bei der Durchsuchung einer Lagerhalle in Gronau am Mittwochmorgen insgesamt 20 große Kanister mit Chemikalien zur Herstellung von synthetischen Drogen sichergestellt.

Drogenlabore in Nordhorn und Utrecht

Durchsuchungen gab es auch in Bad Bentheim in Niedersachsen sowie im niederländischen Enschede. Die Ermittlungen richten sich gegen eine international tätige Drogenbande. Im Landkreis Bautzen in Sachsen wurde ein Mann festgenommen. Er soll Teil der Drogenbande sein.

Die Ermittlungen laufen bereits seit einem Jahr. Anfang 2024 hatte die Polizei in Nordhorn in Niedersachsen ein riesiges Drogenlabor entdeckt, ein weiteres wurde bei Utrecht in den Niederlanden ausgehoben.

Herstellung von illegalen synthetischen Drogen

Die Bande steht im Verdacht, seit einiger Zeit Drogenlabore in der deutsch-niederländischen Grenzregion betrieben zu haben, um synthetische Drogen herzustellen. Um welche Drogen es sich genau handelte, teilte die Polizei zunächst nicht mit. Weitere Informationen soll es im Laufe des Tages geben.

Die Ermittlungen leiten die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift der Zentralen Kriminalinspektion Osnabrück und das Zollfahndungsamt Hannover. Außerdem sind laut Polizei die Staatsanwaltschaft im ostfriesischen Aurich und weitere Behörden beteiligt.

