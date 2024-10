Türkei fliegt Luftangriffe in Syrien und Irak • Nach dem Anschlag gestern in Ankara mit mindestens fünf Toten hat die Türkei Ziele in Nordsyrien und im Nordirak aus der Luft angegriffen. Das türkische Verteidigungsministerium teilte mit, man habe "32 terroristische Ziele zerstört". Die türkische Regierung macht die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK für den Anschlag auf eines der bedeutendsten türkischen Rüstungsunternehmen verantwortlich.

Milliardenkredit für Ukraine • Die Ukraine bekommt von den G7-Staaten einen Kredit in Höhe von 50 Milliarden Dollar. Der Kredit wird durch russisches Vermögen abgesichert, das im Westen wegen des Ukraine-Kriegs eingefroren wurde. Die Ukraine soll selbst entscheiden können, was sie mit dem Geld aus dem Kredit macht.

Hilfsgüter für dem Libanon

Deutschland sichert Libanon weitere humanitäre Hilfe zu • Der Libanon bekommt weitere 60 Millionen Euro von Deutschland - für humanitäre Hilfe im Land. Das hat Bundeskanzler Scholz dem libanesischen Regierungschef zugesichert. Außenministerin Baerbock warnte bei einem Besuch in Libanons Hauptstadt Beirut vor einer völligen Destabilisierung des Landes. Heute findet in Paris eine internationale Hilfskonferenz für den Libanon statt.

Lindner stellt Ergebnisse der Herbst-Steuerschätzung vor • Mit welchen Steuereinnahmen im kommenden Jahr rechnet der Staat - und was bedeutet die Summe für die Aufstellung des Bundeshaushalts? Dazu wird sich Bundesfinanzminister Christian Lindner ( FDP ) heute äußern. Wegen der schwachen Konjunktur dürften die Einnahmen von Bund, Ländern und Kommunen deutlich niedriger ausfallen als bisher erwartet. Nach der Steuerschätzung beginnt im Bundestag der Endspurt der Haushaltsberatungen.

Der Laubwald wächst in NRW

Mehr Laubwald in NRW • Der Wald in NRW verändert sich - das zeigen die Ergebnisse der "Bundes-Wald-Inventur." Es gibt mehr Laubwald als noch vor zehn Jahren. Der Anteil liegt nun bei gut zwei Dritteln der gesamten Waldfläche. Außerdem hat sich der Baumbestand zwischen Münsterland und Voreifel verjüngt. Das liegt auch daran, dass ältere Bäume wie Fichten abgestorben sind. Sie haben besonders unter Stürmen, Dürre und dem Borkenkäfer gelitten. Zugleich findet sich mehr Totholz in NRWs Wäldern als noch vor zehn Jahren. Der Wald sei dadurch naturnäher, sagt das Ministerium.

Bundesgerichtshof befasst sich mit SUV in der Autowaschanlage • Weil sein SUV in einer Autowaschanlage beschädigt wurde, ist ein Mann aus Rheine vor Gericht gezogen. Jetzt entscheidet der Bundesgerichtshof (BGH), wer den Schaden in Höhe von 3.200 Euro bezahlen muss. Das Amtsgericht Ibbenbüren hatte dem Kläger in erster Instanz Recht gegeben. Doch als nächstes urteilte das Landgericht Münster, der Betreiber der Waschanlage habe keinen Fehler gemacht, der Autobesitzer müsse für den Schaden selbst aufkommen. Jetzt ist der BGH am Zug.

Leverkusen unentschieden - Bayern verliert • In der Fußball Champions League hat Bayer Leverkusen am Abend 1 zu 1 gespielt. Bei Stade Brest in Frankreich verpasste der Deutsche Meister damit den dritten Sieg im dritten Spiel. Der FC Bayern München hat erneut verloren und muss langsam um die direkte Qualifikation fürs Achtelfinale bangen. Gegen den FC Barcelona verlor das Team 1:4.

Deutscher Darts-Profi: Martin Schindler

Dortmund ist Gastgeber der Darts-EM • In den Dortmunder Westfalenhallen startet heute Abend die Darts-Europameisterschaft. Mit dabei sind auch drei deutsche Teilnehmer, unter anderem Martin Schindler. Für die vier Turniertage wurden schon über 30.000 Tickets verkauft. Das ist ein neuer Zuschauerrekord für ein Turnier in Deutschland.

DAS WETTER IN NRW

Schöner Herbsttag in Sicht

Goldener Oktober • Der Tag startet bei uns im Westen wettermäßig gebietsweise mit dichtem Nebel, abseits davon scheint die Sonne. Im Tagesverlauf lösen sich die Nebelfelder recht zügig auf und vielerorts setzt sich die Sonne durch. Am Nachmittag tauchen von der Eifel bis ins Siegerland teilweise dichtere Wolken auf, es bleibt aber überall trocken. Die Luft erwärmt sich auf 15 bis 18 Grad, im Bergland werden 11 bis 14 Grad erreicht.