Was die Maus-"Entführung" mit dem ARD- und ZDF-Netzangebot zu tun hat

Online und Social Media: Was ist den Sendern erlaubt?

Darüber hinaus spielt beim Reformpaket auch das bereits bestehende Verbot der sogenannten Presseähnlichkeit von Online-Angeboten eine wichtige Rolle. Es besagt, dass öffentlich-rechtliche Sender keine "presseähnlichen Angebote" anbieten dürfen - also bestimmte Texte im Internet, die Zeitungen Konkurrenz machen.

An den Internet-Aktivitäten der Öffentlich-Rechtlichen gibt es schon seit längerem Kritik der Zeitungsverleger. Jetzt soll der schon bisher vorgeschriebene Sendungsbezug von Texten verschärft werden. Es geht dabei zum Beispiel darum, was die Tagesschau und Tickr auf Instagram machen oder was auf sportschau.de, auf WDR.de oder in der App WDR aktuell passiert.

Wann Texte künftig ins Netz dürfen sollen?

Der Vorschlag der Rundfunkkommission dazu: Künftig muss alles, was von ARD und ZDF im Netz als Text erscheint, zuvor in zuvor in einer Sendung gelaufen sein. Erst danach dürfte dann - zum Beispiel von der Tagesschau - ein Instagram-Posting gemacht werden.

Alexander Schweitzer (SPD)

Alexander Schweitzer ( SPD ), Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz und Vorsitzender der Rundfunkkommission, teilt diese Ansicht: Der öffentlich-rechtliche Rundfunk habe in den letzten Jahren "sehr stark" das getan, was Tages- und Regionalzeitungen "eigentlich tun sollten: nämlich Text formulieren, online stellen, veröffentlichen" . Das sei "nachvollziehbarerweise" für Zeitungsverleger ein "Störfaktor" : "Es geht auch ein bisschen darum, dass man die Medienvielfalt in Deutschland schützt."

Buhrow: Breaking news per Text am schnellsten

Aus Sicht von WDR -Intendant Tom Buhrow wiederum ist es "grundsätzlich komplett legitim" , dass Medienpolitiker den Auftrag der öffentlich-rechtlichen Sender klar formulieren. "Die Gesellschaft darf sagen, was sie von uns will" , erklärte Buhrow am Donnerstag im WDR5 -Morgenecho. Dennoch sehe er unter anderem die geplanten Einschränkungen beim Internetangebot "sehr kritisch" .

WDR-Intendant Tom Buhrow