Diskussion um Gewaltexzesse in Lützerath

Ringen um Deutungshoheit

Polizeiwissenschaftler Rafael Behr

Polizei und Aktivisten schieben sich nun gegenseitig die Schuld dafür in die Schuhe, dass die Lage am Samstag derart eskaliert ist. Für den Polizeiwissenschaftler Raphael Behr ist das der Kampf um die Deutungshoheit der Ereignisse: "Es sind Legitimationsversuche von beiden Seiten. Wir wissen noch nicht genau oder nicht detailliert, was genau in Bildern auch beweisbar ist. Aber wir merken im Moment, dass beide Gruppen bemüht sind, das, was sie getan haben, zu erklären und auch zu legitimieren – zumindest moralisch und die Polizei auch rechtlich" , sagte er dem WDR.