Zu Gast im "nah dran"Podcast: Journalist Frederik Fleig

WDR-Reporter Frederik Fleig hat die Räumung von Lützerath vor Ort mit verfolgt. Die Aktivisten haben ihm gesagt, dass sie froh sind, dass sie Aufmerksamkeit schaffen konnten, gleichzeitig aber enttäuscht sind, dass sie Lützerath nicht länger halten konnten. Im Podcast "nah dran" spricht Frederik Fleig darüber, wie er den Protest und die Räumung erlebt hat, warum der Energiekonzern RWE überall präsent und trotzdem nicht greifbar war und was aus seiner Sicht am Ende vom Protest bleiben wird.

"Es war von beiden Seiten ein absolutes Bemühen da, das so friedlich, wie möglich zu gestalten. Ich würde sagen, das hat auch geklappt. Trotzdem gab es halt diese Szenen, weil es natürlich auf beiden Seiten Akteure gab, die sich an diesen friedlichen Deal nicht gehalten haben." Frederik Fleig, freier Journalist

Der Podcast "nah dran"

