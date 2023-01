Gewalt-Vorwürfe nach Lützerath-Demo: Was darf die Polizei?

WDR: Und wer entscheidet letztendlich, was verhältnismäßig ist? Die Beamten während des Einsatzes?

Feltes: Jeder Polizeibeamte lernt in seiner Ausbildung, dass man immer genau den Zweck und das Ziel des Einsatzes betrachten muss. Die Frage lautet: Steht das, was ich möglicherweise anrichte, noch im Verhältnis zum erreichten Zweck? In Lützerath ging es ja im Grunde darum, Menschen davon abzuhalten, auf ein Privatgelände zu gelangen. Da geht es um privatrechtliche Ansprüche, es gibt keine unmittelbare Gefahr für Leib oder Leben. Polizeiliche Maßnahmen müssen sich daher meiner Meinung nach an der untersten Grenze dessen bewegen, was möglich ist. Das heißt: Alles, was zu schweren Verletzungen führt oder führen kann, ist unzulässig.

WDR: Seit zwei Tagen gibt es Diskussionen um die Frage, wie viele Menschen verletzt wurden. Polizei und Aktivisten werfen sich gegenseitig die Verbreitung von Fehlinformationen vor.

Feltes: Wir werden wohl nie genau erfahren, wie viele es gewesen sind. Es ist ganz klar, dass einige Verletzte das weder selbst anzeigen werden noch dass sie Wert darauf legen, dass sie über einen Krankenhausaufenthalt identifiziert werden können. Denn dann müssen sie damit rechnen, dass ihnen ein Verfahren wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt droht.