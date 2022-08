Gasumlage: EU-Kommission lehnt Aussetzung der Mehrwertsteuer ab

" Das wird dann am Ende anders heißen, aber vom Effekt her einer Befreiung von der Mehrwertsteuerpflicht gleichkommen ", so Beckmann. Er ist davon überzeugt, dass es so kommt: " Brüssel will Verwerfungen und Überlastungen vermeiden. " Und zu einer Belastung wird die kommende Heizperiode wegen des Krieges in der Ukraine werden. Die Frage ist nur, für wen und wie hoch.

Gasumlage soll Importeure entlasten

Worauf genau Brüssel und Berlin sich verständigen werden, um deutsche Gaskunden nicht zu stark zu belasten, ist unklar. Beckmann hält es für möglich, dass die auf die Gasumlage erhobene Mehrwertsteuer den Gaskunden als Zuschuss wieder zurückgezahlt wird.

Die Bundesregierung will mit der Gasumlage Gasimporteure entlasten, die wegen der gedrosselten Lieferungen aus Russland anderswo für viel Geld Gas einkaufen müssen, um ihre Verträge zu erfüllen. Ab Oktober sollen ihnen diese Mehrkosten zu 90 Prozent erstattet werden. Die Kosten dafür werden mittels eines Aufschlags auf alle Gaskunden verteilt.