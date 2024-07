Zusammengestellt von Jörn Seidel und Andreas Poulakos aus dem WDR Newsroom.

THEMA DES TAGES

Türkische Community feiert Einzug ins Viertelfinale • Autokorsos und Jubel bis tief in die Nacht: So haben tausende türkische Fußballfans in vielen NRW-Städten den Einzug ihrer Nationalmannschaft ins Viertelfinale der EM gefeiert. Besonders laut wurde es in Dortmund: Dort sperrte die Polizei zwischenzeitlich den Dortmunder Wall, weil sie sich um die Sicherheit der Fans sorgte. Insgesamt feierten die Fans wohl sehr friedlich - bis zum Morgen gab es keine Berichte über schwere Ausschreitungen.

Das Spiel hatte es aber auch in sich: Das schnellste K.-o. -Runden-Tor bei einer Fußball- EM (nach 57 Sekunden) und wie entfesselt spielende Türken zerstörten die Träume von Österreich. Eingeleitet durch den Führungstreffer von Doppeltorschütze Merih Demiral (1. Minute) endete das mitreißende Spiel mit 1:2 (0:1). Jetzt tritt die Türkei am Samstag gegen die Niederlande an.

Für Irritationen hatte Demiral allerdings nach seinem zweiten Tor in der 57. Minute gesorgt. Er formte mit beiden Händen den "Wolfsgruß", ein Symbol der "Grauen Wölfe". So werden die Anhänger der rechtsextremistischen "Ülkücü-Bewegung" bezeichnet, die in Deutschland vom Verfassungsschutz beobachtet wird.

WEITERE NACHRICHTEN