Iserlohn erhöht Preise für Kinderbetreuung und Essen im Ganztag

Die Kosten für das Mittagessen in Kitas und im offenen Ganztag sind in Iserlohn seit elf Jahren nicht gestiegen. Durch steigende Lebensmittelpreise sieht die Stadt jetzt Handlungsbedarf. Sie will die Beiträge zum August verdoppeln. Statt wie bisher 40 Euro sollen Eltern dann für das Mittagessen in Kitas monatlich 77 Euro und in der OGS 85 Euro zahlen.

Eltern kritisieren die Pläne

Für manche Eltern sind die Pläne eine enorme finanzielle Belastung. In einer Online-Petition fordern sie eine moderate und schrittweise Erhöhung der Kosten über mehrere Jahre. Auch in einer Sondersitzung des Jugendhilfeausschusses am Freitagabend übten sie Kritik an der Preisanpassung.

Nach Gesprächen mit allen städtischen Elternbeiräten hat sich auch der Jugendhilfeausschuss für eine zweistufige Erhöhung der Mittagsessensbeiträge ausgesprochen. Er schlägt vor, dass sie dieses Jahr im August auf 60 Euro und zum 01.08.2025 auf 77 Euro in Kitas und 85 Euro in der OGS steigen.

Auch Beiträge für Betreuung sollen steigen

Zusätzlich zu den Essenskosten sollen auch die OGS -Beiträge für die Betreuung steigen. Je nach Einkommen sollen Eltern ab August monatlich 25 bis 78 Euro mehr zahlen.

Am 2. Juli will der Iserlohner Rat eine endgültige Entscheidung treffen.

