G7 in Münster: Zweiter Tag

Polizei ist sehr zufrieden

Draußen vor dem Rathaus sind wieder viele Polizisten im Einsatz. Sie sorgen weiter für die Sicherheit der Veranstaltung. Mit dem ersten G7-Tag war die Polizei sehr zufrieden, erklärt Pressesprecherin Heike Piepel: " Es hat alles stattfinden können, wie wir es uns vorgestellt haben. Die Verkehrsmaßnahmen sind für die münsteraner Bürger zwar immer ärgerlich, aber auch da hat es keine Zwischenfälle oder Verärgerungen gegeben. "

Auch am Freitag soll es wieder einige kleinere Demonstrationen in der Innenstadt geben. Wer dort unterwegs ist, muss wegen des G7-Treffens in Münster auch weiterhin mit Verkehrsbeeinträchtigungen rechnen.