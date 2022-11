Ist Münster der perfekte Ort für das G7-Treffen?

Für die einen ist es eine große Ehre, für die anderen eine große Belastung - und für alle stellt sich die Frage: Hat ein Ort Einfluss auf Verhandlungen in der Politik? In Münster findet am 3. und 4. November das G7-Treffen der Außenministerinnen und Außenminister statt. | mehr