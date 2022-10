G7-Weltpolitik im Klassenzimmer

Stand: 27.10.2022, 19:21 Uhr

Das Treffen der Außenminister der G7-Staaten kommende Woche in Münster beschäftigt auch einige Schulen. So hat das Hildegardis-Berufskolleg in Münster am Donnerstag mit seiner Jahrgangsstufe 13 ein G7-Treffen simuliert, um den Schülern und Schülerinnen die Weltpolitik näher zu bringen.

Von Lara Brüggemeier