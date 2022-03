Problem bei der Suche: Bei vielen Psychotherapeuten und Psychiatern gibt es lange Wartelisten - auch für Deutsche. Nicht selten muss man Wochen oder Monate auf eine Behandlung warten.

Wo finde ich im Notfall eine psychiatrische Klinik?

"Bei schweren Erkrankungen sind natürlich auch die psychiatrischen Kliniken für eine Akutaufnahme die richtigen Ansprechpartner" , so das NRW-Gesundheitsministerium. "Einige psychiatrische Kliniken in Nordrhein-Westfalen haben darüber hinaus auch ein spezialisiertes ambulantes Angebot in Form von Ambulanzen für Menschen mit Migrationshintergrund und/oder Fluchterfahrung."

Psychiatrische Kliniken gibt es an zahlreichen Krankenhäusern. In der Regel sind Akutaufnahmen an jedem Wochentag und zu jeder Uhrzeit möglich. Eine Online-Suche nach entsprechenden Kliniken gibt es in der Krankenhausdatenbank des Landes NRW (nur auf Deutsch):