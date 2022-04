Das Stichwort ist dabei das sogenannte Basiskonto. Jeder, der sich rechtmäßig in der Europäischen Union aufhält, hat darauf einen Anspruch – auch Ankommende aus der Ukraine. Dabei spielt keine Rolle, ob die Person bereits einen festen Wohnsitz hat, einen Asylantrag gestellt hat oder nicht. Mit dem Konto sind Ein- und Auszahlungen in bar, Aufträge wie Überweisungen oder das Zahlen mit Karte in Geschäften möglich.

Voraussetzungen für ein Konto

Um ein Basiskonto zu eröffnen, sind nur zwei Dinge erforderlich: