49-Euro-Ticket: Bundestag will Finanzierung beschließen

NRW-Verkehrsminister: "49-Euro-Ticket gilt in ganz NRW gleich"

Das Angebot soll vor allem die unübersichtliche Angebotsstruktur der zahlreichen Verkehrsverbünde in Deutschland vereinfachen und mehr Menschen in den ÖPNV bringen. " Das 49-Euro-Ticket gilt in ganz Nordrhein-Westfalen gleich, gilt auch bundesweit gleich. Das war ja die entscheidende Bedingung. Dass die Verbünde selber auch noch andere Tarife haben, die sich historisch oder sonst irgendwie mal entwickelt haben, ist so. Ich glaube, da wird sich aber in Zukunft eine ganze Menge erledigen, einfach weil die Leute diese Tarife nicht mehr in Anspruch nehmen, sondern das 49-Euro-Ticket ", sagte der NRW-Verkehrsminister.