Bund-Länder-Einigung: 49-Euro-Ticket soll am 1. Mai kommen

Das seit langem diskutierte 49-Euro-Ticket für den Nahverkehr soll nun am 1. Mai starten. "Das, was viele sich wünschen, wird zum 1. Mai Realität" , sagte der Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz, NRW -Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne), am Freitag nach der Sitzung einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe.

Verkaufsstart des bundesweiten Tickets für Busse und Bahnen im Regionalverkehr soll der 3. April werden, sagte er. Man habe nicht nur Fortschritte erzielt, "sondern über die wirklich wichtigen Punkte eine endgültige Verständigung erreicht" , so Krischer.

Nur digital oder auch auf Papier? Offenbar noch keine Einigung

Keine Einigung gab es dpa -Informationen zufolge dazu, ob es das Ticket nur digital oder auch auf Papier geben wird. Bundesverkehrsminister Volker Wissing ( FDP ) strebt ein ausschließlich digitales Ticket an. Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) forderte zuletzt aber zumindest übergangsweise die Möglichkeit für Verkehrsverbünde, auch ein Papierticket ausstellen zu können. Nicht alle Verbünde hätten die Möglichkeit digitale Tickets anzubieten.

Verkehrsminister Wissing wollte ursprünglich, dass das 49-Euro-Ticket zum 1. April eingeführt wird. Mehrere Bundesländer haben ihm die Schuld daran gegeben, dass es später kommt. Sie warfen ihm vor, die Vorbereitungen nicht voranzubringen.