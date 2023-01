49-Euro-Ticket: Wie kundenfreundlich ist das digitale Ticket?

Die Idee ist simpel: Ein Nahverkehrsticket für ganz Deutschland. Mit wenigen Klicks online buchbar in einem digitalen Abo, das aber auch jeder Zeit wieder gekündigt werden kann. So stellt sich Volker Wissing das 49-Euro-Ticket vor.

Doch obwohl die Idee simpel ist, in der Umsetzung ist sie gar nicht so einfach. In Deutschland gibt es rund 75 Verkehrsverbünde und Tarifgemeinschaften. Sie alle müssen sich auf ein gemeinsames System einigen. Für die Kunden ist das ein großer Schritt nach vorne. Es gibt aber auch Bedenken, dass einige dabei auf der Strecke bleiben.